WhatsApp работает над новыми функциями

2018-11-14, Автор - Anna; Продукт - WhatsApp; [12]
В эти недели WhatsApp фокусируется на внедрении новых функций в приложение. Скоро присоединиться к списку возможность упрощенного обмена информацией и ​​быстрое добавление контактов. Однако, эти функции пока недоступны, но компания серьезно работает над возможностью донести информацию о контакте через QR.

Благодаря этой функции пользователи могут быстро добавлять контакты непосредственно из приложения. Хотя нечто подобное уже было доступно, компания хочет упростить процесс, переработав функциональность с нуля. Функция заменит текущую опцию, поэтому она будет находиться в том же меню. Пользовательский интерфейс очень прост и понятен. Вы можете выбрать страну, в которой находится пользователь, поэтому WhatsApp автоматически вставляет код страны, затем вы можете ввести номер телефона. После завершения WhatsApp автоматически показывает, находится ли этот пользователь в приложении. Это напоминает новую функцию Nametag, недавно реализованную Instagram, и Snapcode Snapchat. Когда QR-код обнаружен, WhatsApp автоматически заполнит все поля, и контакт будет добавлен в вашу адресную книгу. Эта функция будет очень полезна для предприятий, которые могут опубликовать свой QR-код в Интернете или в своих магазинах.

Комментарии:
Стала известна дата выхода смартфона Hua...
Стала известна дата выхода смартфона HuaПоявилась дата выхода и изображение доступного Huawei Honor 10 Lite. Дисплей будет иметь соотношение стор...
Смартфон Samsung W2019 оснащен двумя Sup...
Смартфон Samsung W2019 оснащен двумя SupКомпания Samsung представила раскладушку W2019 с ОС Android 8.1 Oreo. Смартфон оснащен двумя Super AMOLE...
Кнопочный Nokia 106 работает 21 день на ...
Кнопочный Nokia 106 работает 21 день на HMD Global представила новый телефон Nokia 106 как преемник старого Nokia 106, который был представлен ...
HP представила портативный компьютер Str...
HP представила портативный компьютер StrКомпания HP выпустила ноутбук Stream 11 Pro G5 для студентов с ОС Windows 10. Гаджет оснащен 11,6-дюймовы...
Монитор ViewSonic VX2458-MHD-7 получил ...
Монитор ViewSonic VX2458-MHD-7 получил Компания ViewSonic представила монитор VX2458-MHD-7 с частотой обновления 144 Гц. Аппарат оснащен 23,6...
Стэн Ли создал нового супергероя...
Стэн Ли создал нового супергерояСтэн Ли, сооснователь компании Marvel Comics, перед своей смертью создал нового супергероя, об этом сообщ...
Withings Pulse HR - новый современный тр...
Withings Pulse HR - новый современный трКомпания Withings после возрождения выпустила новую модель умных часов, которая называется Pulse HR. Нови...
Смартфон Meizu 16s получит топовый проце...
Смартфон Meizu 16s получит топовый процеСетевые источники сообщают о том, что следующий флагманский смартфон компании Meizu будет построен на топ...
Поделиться в социальных сетях:


Умная стиральная машина. Обзор CANDY Bianca BWM4 147PH6/1 и Candy Bianca BWM4 147PH6R/1Умная стиральная машина. Обзор CANDY Bianca BWM4 147PH6/1 и Candy Bianca BWM4 147PH6R/1
Обзор iLife V50. Функциональный и недорогой робот-пылесосОбзор iLife V50. Функциональный и недорогой робот-пылесос
Обзор WD Red 8 TB (WD80EFZX). Жесткий диск для NAS и RAIDОбзор WD Red 8 TB (WD80EFZX). Жесткий диск для NAS и RAID
Обзор Vivo Y95. Смартфон с экраном Halo FullView и NFCОбзор Vivo Y95. Смартфон с экраном Halo FullView и NFC
Обзор SanDisk Ultra Dual Drive m3.0 64GB. Флешка для смартфонов и планшетов с microUSBОбзор SanDisk Ultra Dual Drive m3.0 64GB. Флешка для смартфонов и планшетов с microUSB
Предварительный обзор ASUS TUF Gaming GT...
Предварительный обзор ASUS TUF Gaming GTДля подавляющего большинства пользователей корпус для компьютера не является чем-то важным и необходимым....
Обзор Guard of Wonderland. Неплохая исто...
Обзор Guard of Wonderland. Неплохая истоИнтересных проектов на сегодняшний день предельно мало — даже небольшие студии, которые обычно привлекали...
Предварительный обзор Xiaomi Mi Notebook...
Предварительный обзор Xiaomi Mi NotebookБольшинство современных пользователей считает, что лучшим ноутбуком на рынке является MacBook. Частично я...
Обзор TSIOQUE. Красивая головоломка...
Обзор TSIOQUE. Красивая головоломкаДовелось мне поиграть в довольно забавную и увлекательную игру под названием TSIOQUE. Стоит отметить, что...
Обзор Corsair Vengeance 5180 Gaming PC. ...
Обзор Corsair Vengeance 5180 Gaming PC. В последнее время множество производителей игровых железок стали выпускать свои собственные полноценные к...
Обзор Thief Simulator. Жулик, не воруй!...
Обзор Thief Simulator. Жулик, не воруй!Изначально я очень скептически отнесся к игре про вора. Симуляторов подобного плана было очень много, но ...
Предварительный обзор Zhongshan Subor Z+...
Предварительный обзор Zhongshan Subor Z+Некоторое время назад в сети появилась информация о китайском игровом компьютере, который вроде как долже...
Предварительный обзор Yongnuo YN450. Фот...
Предварительный обзор Yongnuo YN450. ФотПроизводители мобильных телефонов постоянно соревнуются в плане производительности своих устройств, качес...
Предварительный обзор Thermaltake Versa ...
Предварительный обзор Thermaltake Versa Все мы понимаем, что современный пользователь при сборке персонального компьютера хочет получить не тольк...
Обзор Press Inc. Нестандартный кликер...
Обзор Press Inc. Нестандартный кликерНе могу сказать, что я большой фанат залипать в подобного рода игры, но Press Inc. прямо затянула на очен...
Предварительный обзор AOC C32V1Q. Стильн...
Предварительный обзор AOC C32V1Q. СтильнВ последнее время мониторы с разрешением 4К пользуются повышенным спросом — они стоят заметно дешевле, че...
Обзор Apparition. Вам будет страшно...
Обзор Apparition. Вам будет страшноВ последнее время к нам в реакцию присылают массу интересных и довольно необычных проектов. Некоторые из ...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor