WhatsApp работает над новыми функциями

В эти недели WhatsApp фокусируется на внедрении новых функций в приложение. Скоро присоединиться к списку возможность упрощенного обмена информацией и ​​быстрое добавление контактов. Однако, эти функции пока недоступны, но компания серьезно работает над возможностью донести информацию о контакте через QR.

Благодаря этой функции пользователи могут быстро добавлять контакты непосредственно из приложения. Хотя нечто подобное уже было доступно, компания хочет упростить процесс, переработав функциональность с нуля. Функция заменит текущую опцию, поэтому она будет находиться в том же меню. Пользовательский интерфейс очень прост и понятен. Вы можете выбрать страну, в которой находится пользователь, поэтому WhatsApp автоматически вставляет код страны, затем вы можете ввести номер телефона. После завершения WhatsApp автоматически показывает, находится ли этот пользователь в приложении. Это напоминает новую функцию Nametag, недавно реализованную Instagram, и Snapcode Snapchat. Когда QR-код обнаружен, WhatsApp автоматически заполнит все поля, и контакт будет добавлен в вашу адресную книгу. Эта функция будет очень полезна для предприятий, которые могут опубликовать свой QR-код в Интернете или в своих магазинах.