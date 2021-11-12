WhatsApp работает над скрытием «последнего посещения» от конкретных людей

WhatsApp постоянно работает над добавлением новых функций в свой сервис. В бета-версии WhatsApp для Android теперь есть возможность скрыть ваш статус «последнего посещения» от определенных людей. На данный момент функция находится в активной разработке, и теперь она доступна для части бета-программы.

В любом случае, любой кто использует WhatsApp, сможет установить функцию «последнего посещения», чтобы его могли просматривать все контакты, кроме черного списка. Во время использования этой функции, вы можете индивидуально выбрать, кому отключить доступ для просмотра.