WhatsApp расширяет возможности для владельцев малого бизнеса

Отдельное приложение WhatsApp Business, предназначено для малого бизнеса, чтобы помочь более эффективно общаться со своими клиентами.

«Мы облегчаем изучение продуктов и услуг, предлагаемых бизнесом, с помощью введения каталогов в приложение Whatsapp Business», - говорится в блоге WhatsApp. В настоящее время приложение доступно только пользователям в Бразилии, Германии, Индии, Индонезии, Мексике, Великобритании и США, однако WhatsApp заявила, что планирует выпустить эту функцию для всего мира в ближайшее время.

Новые функции поможет владельцам малого бизнеса «выглядеть более профессионально». Приложение будет выступать в качестве мобильного магазина и пользователи смогут просматривать списки продуктов, которые они могут приобрести. Предоставленная информация будет включать наличие товара, цены, описание и коды.