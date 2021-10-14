WhatsApp реализовала сквозное шифрование

Как сообщил сегодня генеральный директор Facebook Марк Цукерберг, теперь можно зашифровать историю чатов в WhatsApp как на Android, так и на iOS. Компания планирует постепенно внедрять эту функцию, чтобы обеспечить приватность и надежность для всех пользователей. Кроме того, как только вы получите доступ к этой функции, это позволит вам защитить свои резервные копии до того, как они попадут в iCloud или Google Диск. В этот момент ни WhatsApp, ни ваш поставщик облачных услуг не смогут получить доступ к файлам. Также стоит упомянуть, что вы не сможете восстановить свои резервные копии, если когда-нибудь потеряете 64-значный ключ шифрования, который защищает журналы чата. Тем не менее, вы также можете защитить свои резервные копии паролем, и в этом случае вы можете восстановить его, если когда-нибудь потеряете его.

Хотя WhatsApp позволяет пользователям безопасно обмениваться сообщениями друг с другом с 2016 года, тестирование зашифрованных резервных копий началось только в начале этого года. В сегодняшнем объявлении компания заявила, что сделала последний шаг к обеспечению полноценного сквозного зашифрованного обмена сообщениями. Стоит отметить, что сквозное шифрование не гарантирует полную защиту вашей конфиденциальности. Например, разработчики софта вполне могли оставить какую-то лазейку для того, чтобы предоставлять доступ к переписке властям или правоохранительным органам, так что пока что говорить о надежности этого шифрования рано.