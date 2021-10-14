WhatsApp реализовала сквозное шифрование

Как сообщил сегодня генеральный директор Facebook Марк Цукерберг, теперь можно зашифровать историю чатов в WhatsApp как на Android, так и на iOS. Компания планирует постепенно внедрять эту функцию, чтобы обеспечить приватность и надежность для всех пользователей. Кроме того, как только вы получите доступ к этой функции, это позволит вам защитить свои резервные копии до того, как они попадут в iCloud или Google Диск. В этот момент ни WhatsApp, ни ваш поставщик облачных услуг не смогут получить доступ к файлам. Также стоит упомянуть, что вы не сможете восстановить свои резервные копии, если когда-нибудь потеряете 64-значный ключ шифрования, который защищает журналы чата. Тем не менее, вы также можете защитить свои резервные копии паролем, и в этом случае вы можете восстановить его, если когда-нибудь потеряете его.

Хотя WhatsApp позволяет пользователям безопасно обмениваться сообщениями друг с другом с 2016 года, тестирование зашифрованных резервных копий началось только в начале этого года. В сегодняшнем объявлении компания заявила, что сделала последний шаг к обеспечению полноценного сквозного зашифрованного обмена сообщениями. Стоит отметить, что сквозное шифрование не гарантирует полную защиту вашей конфиденциальности. Например, разработчики софта вполне могли оставить какую-то лазейку для того, чтобы предоставлять доступ к переписке властям или правоохранительным органам, так что пока что говорить о надежности этого шифрования рано.
Комментарии и отзывы WhatsApp
Facebook запустила подкасты и клона Clubhouse в своём прилож…
Facebook запустила подкасты и клона Clubhouse в своём приложFacebook сделал большой рывок в аудио-направлении в последние несколько месяцев, а теперь социальная сеть…
В США будут ловить криптовалютных мошенников…
В США будут ловить криптовалютных мошенниковМинистерство юстиции США сформировало группу следователей для расследования использования криптовалюты в …
Сайт под ключ от веб-студии Storm Media…
Сайт под ключ от веб-студии Storm MediaИнтегрирование любого бизнеса в интернет-пространство предусматривает создание сайта. Но чтобы веб-про…
Telegram привлекла 70 миллионов пользователей благодаря Face…
Telegram привлекла 70 миллионов пользователей благодаря FaceРазработчики Telegram, приложения для обмена мгновенными сообщениями, сообщили, что платформа привлекла б…
В Европе будут регулировать криптовалюту…
В Европе будут регулировать криптовалютуВчера комиссия ЕС объявила, что выдвигает предложения по более строгому регулированию криптовалют для бор…
Netflix теряет сотни тысяч подписчиков…
Netflix теряет сотни тысяч подписчиковКомпания Netflix на протяжении достаточно длительного времени пользовалась безумной популярностью на рынк…
1Password представила функцию, которая защитит ваши пароли…
1Password представила функцию, которая защитит ваши паролиОбмен паролями на рабочем месте и дома — обычная практика, но сделать это безопасно может быть непросто. …
Google Meet получит перевод в реальном времени…
Google Meet получит перевод в реальном времениНовейшая бета-функция Google Meet может помочь организовать видеоконференции с иностранными клиентами, па…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor