WhatsApp с Dark Mode для iOS 13 и Android 10 доступен

Dark Mode для WhatsApp был на стадии бета-версии. Теперь пользователи операционных систем iOS 13 и Android 10 могут использовать его включив в настройках приложения. Android 9-ой версии также поддерживает Dark Mode.

Вам необходимо обновить приложение WhatsApp, после чего выбрать Dark Mode в настройках. Весь интерфейс UI приложения автоматически станет черным. Темный режим уменьшает нагрузку на глаза в условиях низкой освещенности. Режим долго тестировался.

Приложение WhatsApp с режимом Dark Mode по-прежнему остается бесплатным для скачивания и доступен в магазине App Store и Google Play.