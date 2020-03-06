WhatsApp с Dark Mode для iOS 13 и Android 10 доступен

2020-03-06, Автор - Ramil; Продукт - WhatsApp Dark Mode; [31]
Dark Mode для WhatsApp был на стадии бета-версии. Теперь пользователи операционных систем iOS 13 и Android 10 могут использовать его включив в настройках приложения. Android 9-ой версии также поддерживает Dark Mode.

Вам необходимо обновить приложение WhatsApp, после чего выбрать Dark Mode в настройках. Весь интерфейс UI приложения автоматически станет черным. Темный режим уменьшает нагрузку на глаза в условиях низкой освещенности. Режим долго тестировался.

Приложение WhatsApp с режимом Dark Mode по-прежнему остается бесплатным для скачивания и доступен в магазине App Store и Google Play.

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