WhatsApp теперь передаёт фотографии в HD-качестве

WhatsApp официально выпустила патч, который позволит пользователям отправлять изображения более высокого качества (в компании его называют HD, что, конечно, слегка устарело по современным параметрам), чего ранее в данном мессенджере просто не было, хотя, конечно, немного странно, что в самом популярном мессенджере мира нет функции отправки изображений в оригинальном качестве без сжатия. Эта функция будет запущена по всему миру в течение следующих нескольких недель, поэтому пользователи с этой функцией смогут отправлять изображения более высокого качества и разрешения (вероятно, кадры всё равно получатся сжатые по сравнению с оригиналом — так реализовано даже в Telegram) с Android, iOS или веб-версии, а получатели на любой платформе увидят небольшой значок, указывающий на то, что изображение прислали в высоком разрешении.

В примере, который продемонстрировало информационное издание WABetaInfo, меню с выбором качества фотографии появляется после нажатия на значок HD. Оно предоставляет два варианта разрешения — стандартное качество (1600x1052) и качество HD (4096x2692). При этом важно понимать, что изображения более высокого качества также будут проходить процесс шифрования, как и любой другой контент на данной платформе. И пользователи с медленным интернет-соединением смогут выбрать, сохранять ли им версию стандартного качества или обновляться до HD. Это интересное решение, которое во многом имеет смысл — не всегда нужно качать 4К-изображения.