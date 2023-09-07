WhatsApp теперь поддерживает HD-фотографии и видео

Несколько недель назад Марк Цукерберг объявил, что WhatsApp запустит функцию обмена фотографиями в формате HD, а вскоре за этим последует и видео высоком разрешении. На сегодняшний день этот процесс завершён — разработчики мессенджера официально заявили, что фотографии и видео в высоком разрешении теперь доступны всем желающим пользователям приложения. Работает это достаточно просто — после выбора фотографии или видеоролика для отправки в верхней части экрана (слева от инструмента кадрирования) появится кнопка HD. После её нажатия появится меню, в котором будет предложено выбрать Стандартное качество или HD-качество контента. Если вы ещё не видите этой кнопки, будьте терпеливы — разработчики приложения отмечают, что им понадобится какое-то время, чтобы обновление добралось до всех смартфонов пользователей.

Ранее пользователи WhatsApp могли отправлять изображения только в очень сжатом качестве, что давало конкурентам серьезные преимущества — в том же Telegram изображения хотя и сжимают, но на качестве контента это практически не сказывается. При этом нужно понимать, что HD-фотографии и видеоролики появились в мессенджере на фоне ряда других значительных обновлений, которые, похоже, призваны сделать WhatsApp более конкурентоспособным мессенджером на рынке. Недавно компания выпустила нативную версию приложения для macOS, которая поддерживает видеозвонки с участием до восьми человек и аудиозвонки с участием до 32 человек — и это лишь часть важных апдейтов.
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