WhatsApp теперь позволяет пересылать медиафайлы без сжатия

И, к счастью, вскоре ситуация в корне изменится, так как компания выпустила очень интересный патч с функцией, которая позволяет отправлять изображения и видео в исходном качестве без декодирования. Эта функция поступает в релиз с версией WhatsApp 23.24.73 на обеих платформах, но, конечно, нужно будет немного подождать, пока апдейт прийдёт на все поддерживаемые устройства. Но преимущества у функции точно есть — она даже позволяет отправлять RAW-файлы, так что, если вы хотите поделиться необработанной фотографией, чтобы кто-то смог быстро её отредактировать, это отличный способ передавать контент напрямую между платформами. Это огромный бонус, особенно если вам по работе нужно постоянно передавать медиафайлы и вы бы хотели сохранить их качество.