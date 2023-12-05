WhatsApp теперь позволяет пересылать медиафайлы без сжатия

Одной из ключевых особенностей популярного мессенджера WhatsApp является возможность отправлять и получать видео и фотографии — эта функция была в приложении ещё задолго до того, как в сети появились конкуренты. Однако эту функцию назвать идеальной из-за сильной компрессии изображений и видео нельзя. Дело в том, что каждый раз, когда вы отправляете видео или фото через WhatsApp, приложение применяет свои технологии декодирования и сжимает контент для меньше веса, чтобы не нагружать свои вычислительные мощности, например. Конечно, некоторое время назад платформа представила функцию, позволяющую делиться медиафайлами в HD-качестве, но это всё равно не совсем то, чего желают пользователи в век 4К-изображений.

И, к счастью, вскоре ситуация в корне изменится, так как компания выпустила очень интересный патч с функцией, которая позволяет отправлять изображения и видео в исходном качестве без декодирования. Эта функция поступает в релиз с версией WhatsApp 23.24.73 на обеих платформах, но, конечно, нужно будет немного подождать, пока апдейт прийдёт на все поддерживаемые устройства. Но преимущества у функции точно есть — она даже позволяет отправлять RAW-файлы, так что, если вы хотите поделиться необработанной фотографией, чтобы кто-то смог быстро её отредактировать, это отличный способ передавать контент напрямую между платформами. Это огромный бонус, особенно если вам по работе нужно постоянно передавать медиафайлы и вы бы хотели сохранить их качество.