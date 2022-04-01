WhatsApp тестирует функцию «Просмотреть один раз» для пользователей Windows

WhatsApp начал тестирование новой функции «Просмотреть один раз» в Windows, чтобы пользователи могли получить доступ к фотографиям и видео, предназначенным для однократного просмотра в приложении. Функция была замечена в бета-версии приложения универсальной платформы Windows (UWP) WhatsApp, которое в настоящее время предназначено для тестирования. WhatsApp также отдельно начал тестировать новое всплывающее меню для телефонных номеров, которые вы получаете в сообщении, чтобы вы могли выбирать между набором номера или добавлением его в контакты, нажав на него в чате.

Функция «Просмотреть один раз» была запущена для пользователей Android и iPhone в прошлом году. Это позволяет пользователям делать фотографии и видео, которыми они делятся в WhatsApp, исчезающими из чата, как только их просматривает получатель. Однако фотографии и видео, которыми поделились с помощью этой функции, могут быть сохранены получателем, просто сделав снимки экрана или запись экрана на своих устройствах.

Наряду с бета-версией для бета-тестеров Windows была выпущена бета-версия WhatsApp для Android 2.22.8.11 с всплывающим меню, которое появляется при нажатии на номер телефона, доступный в чате. Это дает вам возможность набрать номер напрямую, используя приложение по умолчанию, или добавить его в список контактов.