WhatsApp тестирует новый дизайн для режима «Картинка в картинке»

Согласно достоверному источнику информации, WhatsApp тестирует новый дизайн для режима «картинка в картинке», который добавляет новую панель управления в видеопроигрыватель. Панель управления отображается в нижней части видео и содержит такие элементы управления, как кнопка паузы / возобновления, кнопка полноэкранного режима и кнопка закрытия. Раньше эти элементы управления появлялись на самом видеопотоке и как бы мешали просмотру. Но с выделенной панелью управления теперь вы получаете беспрепятственный обзор видеопотока.

Редизайн режима «картинка в картинке» запускается с последним бета-обновлением WhatsApp. Пока это недоступно в стабильной версии WhatsApp. Если вы хотите проверить это, вам понадобится последняя бета-версия WhatsApp. Помимо нового режима «картинка в картинке», WhatsApp работает над множеством других функций, таких как возможность расшифровывать голосовые сообщения , помогать вам находить местные магазины и кафе, позволять скрывать статус последнего посещения от определенных контактов и многое другое.
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