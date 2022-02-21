WhatsApp тестирует новый интерфейс голосовых вызовов

WhatsApp начал развертывание нового интерфейса для голосовых вызовов для бета-тестеров на iOS. Ранее эта функция была развернута для избранных бета-тестеров Android и впервые была замечена в декабре. Эта новость появилась через несколько дней после того, как обновление для устройств iOS, включая модели iPhone и iPad, позволяет пользователям воспроизводить голосовые сообщения в фоновом режиме. Обновление позволяет пользователям воспроизводить голосовые сообщения и аудиофайлы за пределами чата.

Согласно отчету, бета-версия WhatsApp для iOS 22.5.0.70 предоставила обновленный интерфейс голосовых вызовов некоторым бета-тестерам. Приложение для обмена мгновенными сообщениями, будет иметь переработанный интерфейс группового звонка и после включения нового интерфейса люди также смогут видеть голосовые сигналы в реальном времени, чтобы информировать пользователей об активных говорящих во время звонка. Также сообщается, что редизайн включает в себя обои для интерфейса голосового вызова, которые в данный момент нельзя редактировать.
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