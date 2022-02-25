WhatsApp тестирует новую функцию «Поиск сообщения»

Согласно отчету, WhatsApp тестирует новую опцию быстрого доступа к «поисковому сообщению» для Android. Новая опция добавляется на обновленную страницу «Контактная информация», а также на страницу «Информация о группе», представленную в прошлом году. Разработка началась на следующий день после того, как WhatsApp был замечен работающим над новым ярлыком для фильтрации получателей при публикации нового обновления статуса. Эта функция, доступная для бета-версий WhatsApp для Android и веб-версии, позволит пользователям выбирать, кто может видеть обновления их статуса в WhatsApp.

Согласно изображению, опубликованному WABetainfo, последний редизайн контактной информации о группе получает опцию «Поиск», помимо опций «Аудио» и «Видео». В предыдущем редизайне были опции «Чат», «Аудио» и «Видео». Для сравнения, текущая стабильная версия WhatsApp для Android 2.22.4.74 имеет параметры «Аудио» и «Видео» на странице «Контактная информация», а также параметры «Аудио», «Видео», а также «Добавить» на странице «Информация о группе».

Сообщается, что WhatsApp также внедряет новые ярлыки конфиденциальности для обновлений статуса для Android и веб-бета-версий. Эта функция позволит пользователям выбирать аудиторию, которая сможет видеть обновления своего статуса. У пользователей будет три варианта: «Мои контакты», «Мои контакты, кроме» и «Поделиться только с», как показано на изображении.