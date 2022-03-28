WhatsApp тестирует обмен файлами размером до 2 ГБ на iOS и Android

WhatsApp тестирует новую функцию, которая позволяет пользователям отправлять медиафайлы размером до 2 ГБ. Согласно отчету, эта возможность делиться огромным медиафайлом тестируется как в WhatsApp для iOS, так и для Android. В настоящее время пользователи могут отправлять файлы только размером до 100 МБ.

WABetainfo сообщает, что несколько бета-пользователей WhatsApp для Android , а также WhatsApp для iOS в Аргентине получают возможность обмениваться медиафайлами размером до 2 ГБ. . В отчете также говорится, что бета-версии WhatsApp 2.22.8.5, 2.22.8.6 и 2.22.8.7 для Android и бета-версия 22.7.0.76 для iOS помечены как совместимые обновления. Если WhatsApp решит запустить данную функцию для всех своих пользователей, это может оказаться важной функцией. С постоянно улучшающимся разрешением камер новейших смартфонов медиафайлы также возрастают, что затрудняет пользователям обмен этими файлами между пользователями. Однако пока неясно, смогут ли пользователи WhatsApp обмениваться изображениями в полном разрешении.