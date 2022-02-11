WhatsApp тестирует обновленный интерфейс голосовых вызовов

Давно WhatsApp был удобен только для текстовых сообщений. Поскольку приложение было куплено Facebook в 2014 году, оно начало расширяться от простого текстового сообщения и добавив поддержку голосовых вызовов в 2015 году, дополнив его групповыми звонками в 2018 году. Теперь WhatsApp тестирует обновленный интерфейс голосовых вызовов. На самом деле это не первый раз, когда мы видим редизайн — мы впервые услышали об этом еще в декабре. Благодаря информатору мы теперь можем рассмотреть его подробно.

Раньше фон был черным, но теперь он украшен обоями WhatsApp по умолчанию. Источник упоминает, что на данный момент нет возможности настроить его, но это может измениться в будущем или он просто будет синхронизирован с обоями вашего чата. Мы также видим, как групповые чаты будут выглядеть в этом новом дизайне, и они определенно кажутся менее загроможденными, чем сейчас.