WhatsApp упрощает запуск групповых звонков для пользователей iPhone

Если у вас есть iPhone, ожидайте несколько улучшений, которые облегчат запуск групповых вызовов в WhatsApp.

WhatsApp изменил вкладку «Звонки». Теперь вы можете нажать на значок вызова в правом верхнем углу приложения и выбрать людей, с которыми вы хотите начать групповой вызов. После этого выберите, хотите ли вы сделать голосовой вызов или видеозвонок. При этом обратите внимание, что эта новая функция в настоящее время доступна только для пользователей iPhone (с обновлением 2.18.11), и групповые вызовы по-прежнему ограничены максимум четырьмя людьми. Пользователи Android также скоро получат эту функцию.