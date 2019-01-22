WhatsApp установил лимит на пересылку сообщений

WhatsApp сделал еще один шаг в борьбе с распространением дезинформации. Виктория Гранд, вице-президент по политике и коммуникациям в WhatsApp, заявила, что компания ограничит количество раз, когда пользователь может переслать сообщение, до пяти.

«На сегодняшний день мы устанавливаем ограничение в пять сообщений во всем мире», - заявила Виктория Гранд, вице-президент по политике и коммуникациям в WhatsApp, в понедельник на мероприятии в столице Индонезии. До этого правила WhatsApp разрешал пользователям пересылать сообщения 20 отдельным лицам или группам. WhatsApp первоначально ввел ограничение на пять получателей в Индии в июле прошлого года после того, как распространение слухов привело к нескольким убийствам в стране.