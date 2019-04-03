WhatsApp внедряет новые настройки конфиденциальности для групп, которые будут препятствовать добавлению пользователей в группу без их согласия.

Эта новая функция даст пользователям возможность решать, кто может добавить вас в ту или иную группу. Тем не менее, пользователи также могут оставить приглашения на присоединение к группе открытыми, если они того пожелают. Чтобы включить новую настройку конфиденциальности группы, перейдите во вкладку «Настройки» в приложении, затем выберите «Учетные записи»> «Конфиденциальность»> «Группы», где пользователи будут представлены в трех вариантах: «Мои контакты», «Все» или «Никто». Благодаря этим новым функциям пользователи получат больше контроля над конфиденциальностью групп и получаемых ими групповых сообщений.