WhatsApp вскоре отменил безлимит на бэкапы в Google Диске

До сих пор WhatsApp предлагала неограниченное хранилище на Google Диске для резервных копий WhatsApp. Компания также предлагает варианты резервного копирования в iCloud (для пользователей iPhone), там они ограничены любым уровнем хранения, который есть у пользователя iPhone. К сожалению, в ближайшее время данный бонус владельцы Android-смартфонов потеряют. Информационное издание Android Authority сообщает, что популярное чат-приложение, похоже, планирует внести изменения в резервное копирование на телефонах Android. Строки в коде приложения указывают на то, что WhatsApp может потерять возможность неограниченного хранения резервных копий на Google Диске.

Эта новость появилась после информации о том, что WhatsApp может позволить вам управлять размером вашей резервной копии в ближайшем будущем. Имейте в виду, что дата, когда это произойдет, пока неизвестна, поэтому на данный момент вы все еще можете воспользоваться неограниченным хранилищем на Google Диске. Тем не менее, WhatsApp, похоже, планирует включить лимит хранилища, но точные ограничения, которые наложит приложение, пока не ясны. Будем надеяться, что хранилище резервных копий для WhatsApp не будет учитывать ограничение в 15 ГБ для уровня бесплатного пользования (но на данный момент это не подтверждено). Благодаря возможности управлять резервной копией на Google Диске, WhatsApp предоставит вам возможность сэкономить место на диске, но в определённом плане это минус, а не плюс.