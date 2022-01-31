WhatsApp вскоре отменил безлимит на бэкапы в Google Диске

Эта новость появилась после информации о том, что WhatsApp может позволить вам управлять размером вашей резервной копии в ближайшем будущем. Имейте в виду, что дата, когда это произойдет, пока неизвестна, поэтому на данный момент вы все еще можете воспользоваться неограниченным хранилищем на Google Диске. Тем не менее, WhatsApp, похоже, планирует включить лимит хранилища, но точные ограничения, которые наложит приложение, пока не ясны. Будем надеяться, что хранилище резервных копий для WhatsApp не будет учитывать ограничение в 15 ГБ для уровня бесплатного пользования (но на данный момент это не подтверждено). Благодаря возможности управлять резервной копией на Google Диске, WhatsApp предоставит вам возможность сэкономить место на диске, но в определённом плане это минус, а не плюс.