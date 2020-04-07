WhatsApp вводит новые ограничения на пересылку сообщений

Разработчики популярного мессенджера WhatsApp ввели новый лимит, чтобы пользователи могли пересылать сообщения в чат только один раз. Это сделано в связи стем, что после вспышки коронавируса произошло значительное увеличение объема пересылки дезинформации.

На протяжении многих лет WhatsApp борется с фальшивыми новостями. С июля 2018 года сообщения, которые много раз пересылались отмечались двойными стрелками, чтобы указать, что они не происходят из первых уст. В январе 2019 года WhatsApp также ограничила пересылку сообщений пятью людьми для борьбы с «дезинформацией и слухами», что привело к 25 % снижению пересылки сообщений во всем мире.