WhatsApp заблокировал более 2 миллионов учетных записей

WhatsApp заблокировал более 2 миллионов учетных записей, в декабре 2021 года платформа обмена сообщениями получила 528 жалоб. Ранее компания Meta, заявила, что более 95 процентов банов связаны с несанкционированным использованием автоматизированной или массовой рассылки сообщений (спама). WhatsApp в своем последнем отчете сообщил, что за декабрь 2021 года он получил 528 пользовательских отчетов, охватывающих поддержку аккаунта. Новые ИТ-правила, вступившие в силу в мае прошлого года, требуют, чтобы крупные цифровые платформы с более чем 5 миллионами пользователей ежемесячно публиковали отчеты о соблюдении требований с указанием подробностей полученных жалоб и предпринятых действий. Ранее WhatsApp подчеркивал, что будучи платформой со сквозным шифрованием, он не имеет доступа к содержимому любых сообщений.