Wi-Fi Alliance объявляет протокол шифрования WPA3

В прошлом году у WPA2 было несколько недостатков: например, уязвимость KRACK, которая была исправлена ​​на многих устройствах. Эрго, пришло время обновиться до чего-то нового и лучшего.Alliance Wi-Fi объявил о преемнике 14-летнего WPA2 протокола WPA3. Это приведет к ряду улучшенных безопасности. Например, в открытых сетях данные пользователей должны быть лучше защищены, применяя стандартное шифрование.