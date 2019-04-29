Windows 10 будет отображать на ПК уведомления с Android-смартфонов

На днях компания Microsoft выпустила сборку 18885 Windows 10 для разработчиков, в которой нашлась одна очень интересная функция.

В частности, улучшено приложение My Phone для синхронизации ПК со смартфоном. Если раньше оно позволяло отображать на компьютере только экран смартфона, то теперь будут высвечиваться также уведомления. Работает это просто: уведомления, которые приходят на смартфон, будут отображаться рядом с треем на компьютере. Если вы просмотрите и закроете его — уведомление исчезнет и на мобильном. Некоторые уведомления можно будет отключить, то есть на смартфоне они все равно будут отображаться, а на экране ПК — нет. Раньше приложение My Phone поддерживалось на смартфонах Samsung Galaхy S8/S8+ и S9/S9+, теперь список пополнили следующие модели: OnePlus 6, OnePlus 6T, Samsung Galaxy S10e, S10, S10+, Note 8 и Note 9. В общем, для работы приложения необходима версия Android 7.0 или выше.