Windows 10 не получится установить на ПК через USB-накопитель

Microsoft уведомила своих пользователей о том, что майское обновление Windows 10 не будет установлено на ПК с использованием USB-накопителя или SD-карт.

Компания заявляет, что блокирует установку на компьютерах, поскольку может произойти неправильное переназначение дисков, что может повлиять как на внешние устройства, так и на внутренние жесткие диски. В качестве обходного пути пользователям нужно будет удалить любые флэш-накопители USB, внешние жесткие диски на основе USB или SD-карты и перезапустить обновление. Согласно ZDNet, в эту проблему попадут только пользователи, обновляющиеся Windows 10 v1803 (выпущенной в апреле 2018 года) или Windows 10 v1809 (выпущенной в октябре 2018 года).