Windows 10 обязательна для запуска Office 2019

2018-02-05, Автор - Нияз Дусталев; [129]
Запись в блоге Windows показывает изменения в обслуживании и поддержке Windows и Office. В нем упоминается, что Office 2019 будет доступен только для Windows 10 или следующей версии долгосрочного обслуживания Windows Server.
Обеспечение безопасного и продуктивного современного рабочего места является главным приоритетом для многих наших коммерческих клиентов, и мы стремимся помочь. В прошлом июле мы сделали большой шаг вперед в этом путешествии с введением Microsoft 365, нового пакета продуктов, который объединяет Office 365, Windows 10 и Enterprise Mobility + Security. Многие клиенты находятся в процессе перехода к одному или нескольким из этих продуктов, и они попросили нас прояснить несколько ключевых моментов, чтобы помочь им с их обновлениями.


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