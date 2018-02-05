Windows 10 обязательна для запуска Office 2019

Запись в блоге Windows показывает изменения в обслуживании и поддержке Windows и Office. В нем упоминается, что Office 2019 будет доступен только для Windows 10 или следующей версии долгосрочного обслуживания Windows Server.Обеспечение безопасного и продуктивного современного рабочего места является главным приоритетом для многих наших коммерческих клиентов, и мы стремимся помочь. В прошлом июле мы сделали большой шаг вперед в этом путешествии с введением Microsoft 365, нового пакета продуктов, который объединяет Office 365, Windows 10 и Enterprise Mobility + Security. Многие клиенты находятся в процессе перехода к одному или нескольким из этих продуктов, и они попросили нас прояснить несколько ключевых моментов, чтобы помочь им с их обновлениями.