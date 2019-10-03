Windows 10X официально представили

2019-10-03, Автор - Влад Волошин; Продукт - Windows 10X; [39]
Вчера представители компании Microsoft официально представили новую версию операционной системы Windows. Новинка подучила название Windows 10X и она представлена в формате операционной системы для нового планшета компании, который состоит из двух экранов и позволяет пользователю с комфортом работать над контентом. Новая версия операционной системы обзавелась довольно интересным меню без плиток, которые всем так сильно надоели, плюс немного исправлен дизайн окон и прочих элементов на экране. Пока что не совсем понятно, для каких устройств придумана данная система и как именно она будет использоваться в ближайшем будущем. Посмотрим, что скажут представители компании немного позже и выпустят ли они ОС на компьютеры.


Комментарии и отзывы Windows 10X
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