Windows 10X официально представили

Вчера представители компании Microsoft официально представили новую версию операционной системы Windows. Новинка подучила название Windows 10X и она представлена в формате операционной системы для нового планшета компании, который состоит из двух экранов и позволяет пользователю с комфортом работать над контентом. Новая версия операционной системы обзавелась довольно интересным меню без плиток, которые всем так сильно надоели, плюс немного исправлен дизайн окон и прочих элементов на экране. Пока что не совсем понятно, для каких устройств придумана данная система и как именно она будет использоваться в ближайшем будущем. Посмотрим, что скажут представители компании немного позже и выпустят ли они ОС на компьютеры.