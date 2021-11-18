Windows 11 Insider Preview Build 22504 включает IME, панель эмодзи и голосовой ввод

На этой неделе Microsoft выпустила еще одну сборку Windows 11 Insider Preview Build 22504, которая принесла с собой ряд новых функций, настроек и улучшений. Последняя сборка Windows 11 Insider Preview Build 22504 теперь доступна через Day of Channel и включает расширение 13 тем для сенсорной клавиатуры и другие возможности ввода, включая IME, панель смайликов и голосовой ввод.

Microsoft также добавила «возможность персонализированных комбинаций эмодзи на основе оттенков лица и кожи членов семьи, пар с сердцем, поцелуев и людей, держащихся за руки». Оба варианта начинают развертываться для инсайдеров Windows на канале разработки, начиная с этой сборки.