Windows 7, 8 и 8.1 больше не будут поддерживать классическое приложение OneDrive

Если вы в настоящее время используете одну из этих операционных систем, Microsoft рекомендует обновить вашу операционную систему до Windows 10 или Windows 11, чтобы избежать сбоев. Для компьютеров, которые не соответствуют системным требованиям для обновления операционной системы Windows 10 или Windows 11, вы можете создавать резервные копии и защищать свои файлы, вручную загружая их в OneDrive в Интернете, и продолжать получать доступ, редактировать и делиться своими файлами на всех ваших компьютерах.