Windows 7, 8 и 8.1 больше не будут поддерживать классическое приложение OneDrive

Microsoft объявила о прекращении поддержки своего настольного приложения OneDrive для своих старых операционных систем Windows 7, 8 и 8.1. Персональные настольные приложения OneDrive, загруженные на компьютеры под управлением Windows 7, 8 и 8.1 , перестанут синхронизироваться с облаком 1 марта 2022 года. После 1 марта 2022 года ваши личные файлы больше не будут синхронизироваться и должны быть загружены непосредственно в OneDrive.

Если вы в настоящее время используете одну из этих операционных систем, Microsoft рекомендует обновить вашу операционную систему до Windows 10 или Windows 11, чтобы избежать сбоев. Для компьютеров, которые не соответствуют системным требованиям для обновления операционной системы Windows 10 или Windows 11, вы можете создавать резервные копии и защищать свои файлы, вручную загружая их в OneDrive в Интернете, и продолжать получать доступ, редактировать и делиться своими файлами на всех ваших компьютерах.
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