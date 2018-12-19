Windows Sandbox сохранит ваши данные

Загрузка и запуск неизвестного файла .exe может быть чревато большим количеством сбоя. После чего вам предстояло переустанавливать Windows. Теперь Microsoft представляет новое решение, которое приводит его в соответствие со стандартом, уже найденным в других операционных системах: Windows Sandbox.

Эта функция создает «изолированную временную среду рабочего стола» для запуска приложения, и после этого, как вы покончили с ней, вся история будет удалена. Эта функция доступна для пользователей Windows 10 Pro или Enterprise, работающих под управлением Build 18301 или более поздней версии.