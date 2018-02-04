Windows и Security Essentials теперь автоматически удаляют Очистители

Чтобы люди не покупали ненужное программное обеспечение, Microsoft теперь приняла меры против чистящих средств и программного обеспечения для оптимизации, которые используют тревожные, принудительные сообщения, чтобы напугать клиентов, покупая премиум-версию той же программы.Увеличилось количество бесплатных версий программ, которые предполагают сканирование компьютеров на различные ошибки, а затем используют тревожные, принудительные сообщения, чтобы напугать клиентов, и предлагая купить премиум-версию той же программы. Платная версия этих программ, обычно называемых чистящими или оптимизационными приложениями, якобы устраняет проблемы, обнаруженные в бесплатной версии.