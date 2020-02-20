Xiaomi Duka электронная рулетка

Xiaomi Duka это рулетка которую необходимо прокатить по поверхности, чтобы измерить длину, так как рулетка выполнена в круглой форме.

Максимальное расстояние измерения устройства Xiaomi Duka до 99 метров.

Xiaomi Duka умеет измерять объем и расстояние. Полученные цифры отображаются на черно-белом дисплее с подсветкой.

За автономность рулетки Xiaomi Duka отвечает аккумулятор ёмкостью 200 мАч, а заряжается устройство с помощью порта Type-C.

Купить такую рулетку можно на китайкой площадке AliExpress за 15 долларов.