Xiaomi Mi Band 3 может получить eSIM и NFC

Компания Xiaomi опубликовала рекламный постер фитнес-браслета Mi Band 3 от китайского мобильного оператора China Unicom, который демонстрирует иконки компьютера, зданий, грузовика, машины и сумки. Надпись обещает «связать пользователя со всем миром». Предполагается, что Mi Band 3 станет первым фитнес-браслетом со встроенной SIM-картой (eSIM) и модулем NFC. Также утверждается, что гаджет оснастят OLED-дисплеем, который будет реагировать на нажатия и поддерживать различные жесты. Ориентировочная цена столь технологичного браслета составляет 26 долларов. Официальный анонс запланирован на 31 мая. На той же презентации будет показан флагманский смартфон Xiaomi Mi 8.