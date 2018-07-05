Xiaomi Mi Band 3 получил обновление для фанатов футбола

Компания Xiaomi решила, что праздник футбола не должен проходить мимо их пользователей, а потому выпустила обновление для браслета Mi Band 3. Одним из нововведений стала функция напоминания о приближении следующего матча чемпионата мира по футболу. Пользователю нужно лишь загрузить расписание мундиаля в приложении Mi Fit. А еще обновление добавляет возможность отключения звука для смартфонов Android. Суть в том, что пользователь сможет переводить смартфон в тихий режим, используя браслет. Для этого необходимо удерживать сенсорную кнопку браслета «нажатой» в течение нескольких секунд.

Напомним, что Mi Band 3 оснащается 0,78-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 128:80 пикселей, функцией управления жестами, возможностью ответить на входящий вызов, стандартными функциями (вроде шагомера, уведомлений, датчика считывания частоты сердечного ритма), модулем NFC, защитой от воды на глубине до 50 метров, модулем Bluetooth 4.2 LE, а также аккумулятором на 110 мАч.