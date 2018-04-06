Xiaomi Mi Band 3 выйдет летом

2018-04-06, Автор - Влад Волошин; Продукт - Xiaomi Mi Band 3 ; [87]
В сети появилась информация, что умный браслет Xiaomi Mi Band 3 может увидеть свет уже этим летом. На данный момент это лишь слух, так как компания наверняка ничего не гарантировала, а говорить о релизе без точной информации довольно трудно. С другой стороны, у Xiaomi не так много инсайдеров, которые бы распускали слухи о новом продукте, да и это браслет, а не флагманский смартфон или что-то в таком духе. Стоит понимать, что устройство хотя и пользуется спросом, но на звание самого популярного девайса бренда точно не тянет и создавать слухи оврагу него никто не станет. Думаю, продукт действительно выйдет в свет примерно летом, за 30 долларов, и это будет очередное лучшее устройство на рынке. Будем ждать, когда производитель решит сделать официальный анонс. Есть мнение, что в самое ближайшее время его покажут.


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