Xiaomi Mi Band 4 стал самым востребованным фитнес-браслетом

Компания Xiaomi объявила о том, что Mi Band 4 стал самым популярным фитнес-браслетом на рынке. Данные основаны на отчете Canalys, которые проанализировали продажи в период с третьего квартала прошлого года по первый квартал текущего года. Отмечается, что Xiaomi реализовала первый миллион Mi Band 4 через 8 дней после начала продаж. Оригинальному Mi Band для такого результата понадобилось девять месяцев, Mi Band 2 – два месяца, а Mi Band 3 – всего 17 дней. Напомним, что в начале этого месяца Xiaomi представила Mi Band 5 с 1,2-дюймовым сенсорным экраном, датчиком ЧСС, системой магнитной зарядки, модулем Bluetooth 5.0 и поддержкой NFC. Нет никаких сомнений, что и эта новинка станет бестселлером.