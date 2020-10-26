Xiaomi Mi Band 5 научат измерять температуру

Сетевые источники сообщают о том, что фитнес-браслеты Xiaomi скоро научатся измерять температуру тела. Информация о грядущем апдейте обнаружилась в коде фирменного приложения Mi Fit. Обновление должны получить модели Mi Band 2, Mi Band 3, Mi Band 4 и Mi Band 5, а также Amazfit Band 5. Для измерения устройство будет использовать пульс и вычисление температуры по закону Либермейстера.

Напомним, что Mi Band 5 оснащается 1,1-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 126:294 пикселей, 65 динамическими циферблатами, поддержкой Bluetooth 5.0, магнитной зарядкой, более точным отслеживанием пульса, аккумулятором ёмкостью 125 мАч и поддержкой 11 видов спортивной активности.