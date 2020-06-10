Xiaomi Mi Band 5 уже можно предзаказать за $40

Презентация фитнес-браслета Xiaomi Mi Band 5 состоится только завтра, однако это не помешало одному из китайских онлайн-магазинов начать принимать предзаказы на ожидаемую новинку. Заказы принимают на китайскую и международную версии по цене от 40 долларов.

По предварительным данным, браслет получит увеличенный до 1,2-дюйма дисплей, новое зарядное устройство и крепление к ремешку, модуль NFC для бесконтактных платежей в международной версии, функцию измерения SpO2 (насыщения крови кислородом), отслеживания менструального цикла, возможность использования в качестве удалённой кнопки спуска затвора для смартфона, а также пять новых спортивных режимов – эллиптический и гребной тренажёр, йога, скакалка и велосипед для помещений.