Xiaomi Mi Band 7 появился в глобальной продаже

Вчера в сети появилась информация о европейских ценах на умный браслет Xiaomi Mi Band 7, а уже сегодня новинка вышла за пределы китайского рынка. Первой страной довольно неожиданно стала Турция, где за браслет просят 899 турецких лир, что составляет 52 доллара по актуальному курсу. При этом, официальной глобальной презентации пока не было. Предполагается, что в Европе устройство выйдет под названием Xiaomi Smart Band 7.

Напомним, что Mi Band 7 характеризуется 1,62-дюймовым AMOLED-экраном с плотностью пикселей 326 PPI, наличием режима Always On Display, обновленным интерфейсом и динамическими обоями, 120 режимами тренировок, датчиками ЧСС и SpO2, функцией отслеживания качества сна, защитой от воды в соответствии со степенью 5ATM, автономностью до 14 суток и массой 13 граммов.