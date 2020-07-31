Xiaomi Mi Smart Band 5 оценен в 3290 рублей

Компания Xiaomi объявила о скором начале российских продаж фитнес-браслета Mi Smart Band 5, который уже доступен в Европе по цене в 40 евро. В России же новинка доступна по цене в 3290 рублей, что дешевле европейского варианта. При этом у нас будет продаваться такая же глобальная версия без NFC, как и во всем остальном мире.

Браслет характеризуется 1,1-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 126:294 пикселей, 65 динамическими циферблатами, поддержкой Bluetooth 5.0, магнитной зарядкой, более точным отслеживанием пульса, аккумулятором ёмкостью 125 мАч и поддержкой 11 видов спортивной активности.