Xiaomi готовит к выходу фитнес-браслет Mi Band 4

Сетевые источники сообщают о том, что компания Xiaomi готовит к скорому анонса фитнес-браслет Mi Band 4. Утверждается, что новинка унаследует от предшественника большинство характеристик: сенсорный экран, модуль беспроводной связи Bluetooth 4.2, акселерометр, датчик измерения частоты сердечных сокращений и влагозащищённое исполнение (погружение на глубину до 50 метров). Также новинке прочат функцию регистрации электрокардиограммы. Официальный дебют Xiaomi Mi Band 4 ожидается уже в конце марта или начале апреля. Цена гаджета составит около 30 долларов.