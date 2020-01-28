Xiaomi объявила 2020 год годом своей экосистемы в России

На днях компания Xiaomi подвела итоги 2019 года, рассказав о своих продажах, достижениях, партнерских соглашениях и планах, а также объявив 2020 год – годом экосистемы для Xiaomi в России.

Главным событием для большинства пользователей продукции компании стало внедрение платежной системы Mi Pay, работающей при поддержке MasterCard. Благодаря ему, владельцы смартфонов, фитнес-браслетов и смарт-часов Xiaomi с чипом NFC получили возможность бесконтактной оплаты при помощи носимых гаджетов.

Еще одним важным достижением стало заключение партнерского соглашения с компанией «Яндекс», что позволило пользователям управлять устройствами Xiaomi с помощью голосового помощника «Алиса», который способен не только искать данные в Интернете, но и отдавать команды приборам «умного» дома. Уже сейчас «Алису» поддерживают умная лампочка Mi LED Smart Bulb, робот-пылесос Mi Robot Vacuum, очиститель воздуха Mi Air Purifier, умная розетка Mi Smart Wi-Fi, видеокамеры Mi Home Security Camera 360 и Mi Home Security Camera 360° 1080p. В дальнейшим, этот список будет только расширяться.

Сотрудничество Xiaomi с автопроизводителем Haval стало счастливой звездой для петербуржца Андрея Славина, который, благодаря покупке Redmi Note 8T, выиграл пользование в течение трех лет автомобилем Haval F7x, еще 47 человек получили возможность использовать его в течение суток. Совместная работа двух брэндов обещает быть весьма продуктивной, поскольку ценности компаний касательно инноваций и технологий совпадают.

Онлайн-продажи смартфонов увеличились, и компания Xiaomi стала номером один в первом полугодии 2019 года в России, заняв 22% рынка. Согласно статистике «Яндекс.Маркета», в топе самых продаваемых смартфонов лидером рейтинга стала модель Redmi Note 7 4/64 ГБ, а в десятку вошли также Redmi 6A 2/16 ГБ и Redmi 7 3/32 ГБ. Xiaomi удостоилась также престижной премии Best Brands в категории «Лучший растущий продуктовый бренд», в которую вошли потребительские товары и товары длительного пользования.

В 2019 году Xiaomi зафиксировала прирост продаж в экосистемной категории товаров на 102%, а самыми популярными стали фитнес-браслеты, внешние аккумуляторы, пылесосы, скутеры и наушники. Компания стала передовым вендором фитнес-трекеров, заняв 44% рынка устройств. В 2019 году были представлены аккумулятор беспроводной зарядки Mi Wireless Power Bank, фен Mi Ionic Hair Dryer и дорожные чемоданы Xiaomi Metal Carry-on Luggage 20” и Xiaomi Luggage Classic 20”.

Уже сейчас Mi Home – это крупнейшая IoT-площадка в мире, к которой подключены более 171 миллиона умных устройств без учёта смартфонов и ноутбуков. Сейчас Xiaomi активно изучает возможность подключения экосистемных устройств разных производителей к своей облачной платформе. 2020-й год, компания торжественно объявила годом экосистемы в России, пообещав расширять присутствие продуктов бренда на рынке по честным ценам, открыть более 200 фирменных магазинов и заключить соглашения с новыми розничными партнёрами.

Автор: Артем Костенко