Xiaomi представила видеорегистратор с ночной съемкой

Компания Xiaomi пополнила свою «коллекцию» полезных продуктов для автомобилистов видеорегистратором DDPAI miniONE Dashcam Night Vision с функцией ночной съемки.

Регистратор выполнен в форме цилиндра и держится с помощью специального крепления. За съемку отвечает сенсор Sony IMX307 с шестью стеклянными линзами и объективом с диафрагмой f/1.8. Самое главное — камера делает четкую картинку в самое опасное время, когда видимость минимальная, а количество ДТП на дорогах возрастает — ночью.

Производитель уверяет, что регистратор даже во тьме позволит распознать марки и номера машин на дороге. А сенсор G-Force способен распознать резкое торможение или столкновение и сохранить записанное. С помощью того же крепления камера может поворачиваться на 360 градусов и снимать происходящее как на улице, так и в салоне автомобиля.

Управлять регистратором, например, сделать фото или отключить звук, можно с помощью голосовых команд, не отвлекаясь от управления. Отснятый материал сохраняется во встроенном хранилище eMMC объёмом 16 или 32 ГБ.