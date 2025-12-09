Xiaomi представила водонагреватель с ИИ на борту

Сегодня компания Xiaomi запустила в Китае новый водонагреватель Mijia Smart Gas Water Heater 2 Zero Cold Water 18L, который получил ряд новых функций и даже поддержку технологий на базе искусственного интеллекта. Да, это звучит немного дико и достаточно странно, но теперь искусственный интеллект будет работать даже внутри совершенно обычного водонагревателя. Впрочем, на деле он, конечно, не совсем обычный. Устройство оснащено Wi-Fi и интегрировано с фирменной операционной системой HyperOS, что существенно расширяет возможности пользователя по взаимодействию с моделью. Более того, новинка управляется через приложение Mijia в удалённом режиме, позволяя регулировать температуру, составлять расписания, запускать автоматизации и синхронизироваться с другими устройствами Xiaomi в системе умного дома.

Это действительно полезная штука, которая позволит экономить немало денег на электричестве, отключая нагрев, например, на ночь или когда пользователь водонагревателя находится вне дома. При этом ИИ-чип, размещённый в системе, в реальном времени контролирует температуру входящей воды и регулирует нагрев, чтобы пользователь получал ту температуру, в которой нуждается. Это довольно интересное решение на самом деле, потому что функции выглядят базовыми, но в повседневной жизни они дают пользователю огромное преимущество. Вопрос только в финальной стоимости устройства — если оно будет слишком уж дорогим, то никакой ИИ цену не оправдает.