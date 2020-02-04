Xiaomi работает над умной складной беговой дорожкой

На краудфандинговой платформе Xiaomi Youpin появился новый продукт складная беговая дорожка Kingsmith Smart Foldable Treadmill.

Kingsmith Smart Foldable Treadmill это складная беговая дорожка, которая довольно удобная для маленьких помещений. Беговая дорожка легко собирается и разбирается.

Максимальная грузоподъёмности тренажёра составляет 110 кг, а максимальная скорость движения 15 км/ч. Беговая дорожка оснащена скрытым светодиодным дисплеем. Дисплей становится видимым, только при включении.

Kingsmith Smart Foldable Treadmill умеет поглощать шум и звуки ударов, возникающие при беге. Беговая дорожка совместима с приложением MiJia.

Дорожка будет продаваться ценником в 380-400 долларов.