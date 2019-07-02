Xiaomi выпустила компактную рацию BeeBest Mini Walkie Talkie

Xiaomi продолжает выпускать новые продукты. На этот раз компания анонсировала рацию BeeBest Mini Walkie Talkie.

Новинка получила компактные габариты, пластиковый корпус с несколькими расцветками, специальный зажим, а также антенну из фосфорной бронзы. Она обеспечивает более качественный сигнал даже при плохих условиях. По словам производителя, рация работает на расстоянии от 1 до 5 км.

У BeeBest Mini Walkie Talkie есть две версии с разными аккумуляторами. Топовая модель оснащена батареей на 3350 мАч. Этого должно хватить на 12 часов работы. Младшая версия получила аккумулятор на 2000 мАч и сможет проработать около 5 часов. Заряжается устройство через порт microUSB или благодаря специальным контактам и док-станции.

Рация уже поступила в продажу с ценником в $20 и $24 за базовую и топовую версию соответственно.