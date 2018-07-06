Федеральный мобильный оператор Yota надеется на победу вместе с болельщиками и футболистами.В поддержку всех поклонников футбола Yota разместила баннеры с изображением “усов надежды“.

Баннеры расположены рядом с крупнейшими торговыми центрами на улицах Москвы, Екатеринбурга, Сочи, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Казани и Самары.

«Мы надеемся, что #усынадежды не подведут», - прокомментировал директор по маркетингу Yota Виталий Урезченко.