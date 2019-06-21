YouTube AR позволяет зрителям бьюти-блогов примерить макияж

YouTube получит функцию, которая позволит зрителям в цифровом виде проверить макияж, который их любимые гуру красоты демонстрируют в своих видеороликах. Бренды уже давно плотно взаимодействуют с блогерами для продвижения своей продукции. Теперь этот опыт будет еще более персонализированным и предоставляться в AR.

Новый инструмент, под названием «AR Beauty Try-On», позволяет зрителям виртуально примерить макияж с помощью машинного обучения и технологии AR. Когда функция включена, она разделяет экран пользователя пополам, сдвигая видео YouTube наверх и открывая селфи-камеру снизу. Затем зрители могут выбирать из списка продукт и цвет. Если им нравится то, что они видят, они могут перейти по ссылке «магазин», которая направляет их на сайт бренда.

Опция станет доступна всем пользователям этим летом. Пока же её могут протестировать владельцы каналов с более чем пятью тысячами подписчиков при помощи сервиса FameBit.