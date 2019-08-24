YouTube Music наконец-то получает возможность сортировать альбомы и плейлисты

Приложение YouTube Music наконец-то получила ​​долгожданную опцию сортировки, которая позволит пользователям сортировать плейлисты и альбомы по алфавиту или в обратном алфавитном порядке.

По умолчанию для параметра сортировки установлено значение « Недавно добавлено», но как только вы нажмете на любой из четырех разделов на вкладке «Библиотека», вы получите новое раскрывающееся меню, в котором вы сможете выбрать различные параметры. Новая функция поставляется с версией 3.29 YouTube Music на Android и iOS.