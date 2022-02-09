YouTube Music получает ярлык «Загрузки» в приложении Android для быстрого воспроизведения песен в автономном режиме

YouTube Music получил ярлык «Загрузки» в приложении для Android, который позволит пользователям быстро воспроизводить песни, которые они загрузили вручную или находятся в списке воспроизведения, созданном с помощью функции «Умные загрузки». Это предлагает более быстрый способ начать воспроизведение музыки в случайном порядке в приложении, а также его можно перетащить на рабочий стол, чтобы использовать в качестве опции для воспроизведения загруженной музыки в случайном порядке одним нажатием.

Чтобы быстро воспроизвести загруженные вами песни, пользователям необходимо удержать значок приложения YouTube Music на Android. Он покажет два ярлыка: « Загрузки » и «Поиск » . Нажмите на опцию « Загрузки », и приложение начнет воспроизводить песни из загруженных треков, в том числе из списков воспроизведения, таких как Offline Mixtape и Likes. Эта функция помогает сэкономить несколько секунд, поскольку пользователю не нужно переходить на страницу «Загрузки», чтобы воспроизвести песни.
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