YouTube Music получает поддержку Siri

Последняя версия приложения YouTube Music для iOS предлагает поддержку Siri, следуя по стопам Pandora и Spotify. Это означает, что у вас есть еще одна потенциальная замена Apple Music, способная искать любимые мелодии на iPhone, выполняя голосовые команды.

После установки обновления YouTube Music 3.39 вы получаете голосовой контроль над своими песнями, альбомами и плейлистами как для iPhone, так и для CarPlay. Для этого нужно попросить Siri транслировать все, что вы хотите, из огромной библиотеки платформы, содержащей десятки миллионов лицензированных треков. Google заявляет, что в версии 3.39 также исправлены ошибки и выполнены некоторые общие «улучшения производительности».