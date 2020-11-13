YouTube Music скоро составит конкуренцию Apple Music и Spotify

Google прилагает немало усилий, чтобы сделать из YouTube Music реального конкурента сервисам подобным Spotify. Хотя эта функция еще не реализована, она уже отображается в вашем приложении YouTube Music, если на вашем устройстве Android установлен Snapchat или Instagram. В последней версии должна появится кнопка «Поделиться», которая теперь имеет две новые цели для обмена: а именно «Истории Instagram» и «Истории Snapchat».
Youtube Music все еще новичок на рынке музыкальных приложений. Однако постепенно он приобретает все больше и больше функций, благодаря чему пользуется все большей популярностью.