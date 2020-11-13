YouTube Music скоро составит конкуренцию Apple Music и Spotify

Youtube Music все еще новичок на рынке музыкальных приложений. Однако постепенно он приобретает все больше и больше функций, благодаря чему пользуется все большей популярностью.

Google прилагает немало усилий, чтобы сделать из YouTube Music реального конкурента сервисам подобным Spotify. Хотя эта функция еще не реализована, она уже отображается в вашем приложении YouTube Music, если на вашем устройстве Android установлен Snapchat или Instagram. В последней версии должна появится кнопка «Поделиться», которая теперь имеет две новые цели для обмена: а именно «Истории Instagram» и «Истории Snapchat».